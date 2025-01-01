تحرير 38 ألف مخالفة تموينية خلال 2024 في أسيوط

أسيوط – محمود عجمي:



استعرض اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أبرز إنجازات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة خلال عام 2024، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.



جاء ذلك خلال تقرير قدمه خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والذي سلط الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق ومكافحة الغش والتلاعب بالأسعار.

كشف التقرير عن تنفيذ 3579 حملة رقابية وتفتيشية خلال العام، استهدفت المنشآت التموينية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 37931 مخالفة، منها 29759 مخالفة متعلقة بالمخابز، و4806 مخالفة في الأسواق، بالإضافة إلى 4806 محضراً متعلقاً بالمواد البترولية والبوتاجاز.

وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة، شملت 53 ألف لتر من المواد البترولية، و18 طن مخللات، و40 طن ملح، و108 طن دقيق، و15 طن لحوم، و128 طن سكر، و19600 زجاجة زيت، و48575 علبة سجائر، و102 طن أسمدة ومبيدات، و2933 أسطوانة بوتاجاز.

وأشار المحافظ إلى خطة المحافظة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تم افتتاح 56 معرضاً ومنفذاً لبيع السلع الغذائية الأساسية والأدوات المكتبية والمدرسية، وذلك ضمن مبادرات "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس". وقد لاقت هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما أكد التقرير أن المحافظة تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يصل في بعض الأصناف إلى 6 أشهر، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير 17 مكتباً تموينياً من أصل 68 مكتباً على مستوى المحافظة، وإنشاء فروع جديدة لهذه المكاتب في مجمعات الخدمات الحكومية ومبادرة "حياة كريمة".

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة ستواصل دعم جهود مديرية التموين لضبط الأسواق ومكافحة الفساد، مع التركيز على تعزيز الرقابة المجتمعية والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتطوير منظومة التموين، بما في ذلك تعزيز الرقابة على الأسواق، وتوسيع شبكة المنافذ التموينية، وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.







