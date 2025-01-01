مستشفى سانت كاترين أفضل مستشفيات الرعاية الصحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، عن فوز مستشفى سانت كاترين بالمرتبة الأولى في استفتاء أفضل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن مستشفى سانت كاترين حصد 41% بعدد أصوات 10874 صوت من إجمالي عدد الأصوات، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المرضى والمجتمع في خدماتها المتميزة.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن مستشفى سانت كاترين من أهم مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، يقدم مجموعة واسعة من الخدمات، ويضم قسم الطوارئ، خدمات الأشعة، خدمات المعامل، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، العناية المركزة، العيادات الخارجية، قسم الداخلي، بنك الدم، الحضانات، العمليات.

وأشار إلى أن وحدة طب أسرة القرية البدوية بمدينة طابا حصلت أيضًا على المرتبة الأولى في استفتاء أفضل وحدة من وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، بنسبة 47% بإجمالي 6135 صوتا.

وأكد أن نتيجة هذا التصويت يعد دليل على الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل، مقدمًا لهم التهنئة على هذا الإنجاز.