أول أيام 2025.. شاب ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب حياته بتناول مادة سامة، بمنزل أسرته، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، وكشف والده غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبدالمجيد. ا" 18 عامًا طالب مصابًا بتسمم، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

أفاد والده أنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، ما أدى لإصابته ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.