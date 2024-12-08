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انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بديروط والبحث عن ناجين

08:09 م الأحد 08 ديسمبر 2024

انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية

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أسيوط – محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، حادثًا مروعًا حيث انقلبت سيارة ميكروباص أجرة في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب في مركز ديروط.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ لانتشال السيارة من المياه والبحث عن أي ناجين.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط الميكروباص في الترعة، ليتم على الفور تحريك قوة من الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث للقيام بالإجراءات اللازمة.

ترعة الإبراهيمية انقلاب ميكروباص أسيوط
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