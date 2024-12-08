مطران بورسعيد يترأس قداس جنازة عضو الغرفة التجارية (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، قداس جنازة ميمي الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، الذي أقيم بكنيسة أبي سيفين بحي الزهور، بمشاركة عدد من كهنة مطرانية بورسعيد وحضور حاشد من الأقباط الأرثوذكس وأبناء المدينة.

شهدت الجنازة حضور العديد من الشخصيات البارزة، بينهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الأسبق، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة التجارية، ومهندس على جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، والقيادات التنفيذية وممثلي الأحزاب.

وخلال كلمته، قدم مطران بورسعيد واجب العزاء لأسرة الراحل ميمي الجندي، مشيداً بمواقفه الإنسانية والوطنية، مؤكداً أنه كان مثالاً للسيرة الطيبة وعشق الوطن، ويقدم دوماً خدماته لكل من يحتاجه، مما جعله محبوباً من جميع أفراد المجتمع.

من جهته، أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن جميع الكهنة يتقدمون بخالص التعازي لأسرة الفقيد، مشيداً بدوره البارز في العمل المجتمعي والخدمة.