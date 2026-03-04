إعلان

محافظ جنوب سيناء يبحث الموقف التنفيذي لمشروع مركز الصيد التعاوني

كتب : رضا السيد

01:55 م 04/03/2026
استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية ورئيس مجلس صندوق التنمية المستدامة للثروة السمكية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور تمهيدا لافتتاحه في أعياد المحافظة.

5 جهات تشارك في تنفيذ المشروع

وأوضح المحافظ، أن المشروع يرى تنفيذه بدعم من جهات خمس، وهم "وزارة البيئة، وزارة الزراعة، السياحة، البترول محافظة جنوب سيناء"، ويهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلى وخدمة الصيادين بالمحافظة، وتوفير العديد من أنواع الأسماك المختلفة.

توفير الأسماك لأهالي المحافظة

وأوضح أنه جرى تنفيذ المشروع في ضوء توجه الدولة لدعم منظومة الصيد والصيادين والمجتمع المحلى، وتوفير الأسماك لأهالي جنوب سيناء، إضافة إلى خلق فرص عمل، وإيجاد بدائل لتقليل الضغوط على الموارد الطبيعية بالبيئة البحرية.
كما أكد حرصه على الارتقاء بمنظومة الصيد داخل نطاق المحافظة.

اللجنة المشرفة على المشروع

شهد اللقاء الدكتور البيلى حطب، عضو مجلس إدارة الصندوق والكيميائي، والمهندس عبدالمقصود بدر، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة،والعميد محمد سامى، مدير مركز الصيد التعاوني.

