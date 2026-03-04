إعلان

جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية

كتب : مصراوي

02:53 م 04/03/2026

محكمة جنايات دمنهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أودعت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله رئيس المحكمة، أسباب حكمها في قضية الاعتداء على طفلة الدلنجات التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها، حذرت فيها المحكمة من تحول مثل هذه الجرائم إلى "ظاهرة" تهدد تماسك المجتمع.

الأدلة والإدانة

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الأدلة تساندت وتضافرت لتدين المتهم بشكل قاطع، حيث استندت إلى: الدليل القولي، متمثلاً في شهادة الشهود التي أكدت تفاصيل الواقعة، الدليل الفني تقرير الطب الشرعي الذي أثبت حدوث الاعتداء بالإضافة إلى البصمة الوراثية، حيث حسم تقرير المعامل الطبية بشأن تحليل الـ DNA القضية، بعدما تطابقت الآثار الموجودة على ملابس الطفلة مع البصمة الوراثية الخاصة بالمتهم.

الأثر النفسي للجريمة

وتوقفت المحكمة طويلاً عند الأثر النفسي المدمر الذي خلفته الجريمة، واصفة إياها بأنها "قتلت أهم دعائم الإنسان من ثقة وأمان" وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم لم يخن الثقة فحسب، بل تنكر لكل ما هو بريء في هذا الكون، مؤكدة أن الطفلة المجني عليها تعرضت لتجربة قاسية ستترك "جرحاً غائراً" لا يعلم إلا الله متى تتعافى منه.

رسائل المحكمة للمجتمع

ولم تكتفِ المحكمة بإدانة المتهم، بل وجهت 3 رسائل جوهرية اعتبرتها "إرضاءً لضميرها" وتقديراً لرسالتها السامية: حيث شددت المحكمة على أن الجرم فظيع، وعلى المجتمع أن يستشعر خطورته، وإلا تحول إلى ظاهرة غريبة عن هويتنا، طالبت المحكمة المجتمع بضرورة استعادة "ذاكرة الأخلاق والفضائل" التي كانت تشكل الركيزة الأساسية للهوية المصرية.

كما ربطت المحكمة بين القدرة على نشأة الطفل نشأة حسنة وبين القدرة على بناء مستقبل الوطن، مؤكدة أن حماية الطفولة هي حماية للغد.

اختتام الحيثيات والعقوبة

اختتمت المحكمة حيثياتها بعبارات مؤثرة، مؤكدة أنها تنأى بالمجتمع أن يسقط في فخ الاعتياد على مثل هذه الجرائم، وحضّت الجميع على التكاتف لحماية البراءة التي تم استباحتها بدم بارد، مشيرة إلى أن الجريمة تمثل صدمة نفسية لكيان طفلة كل جريمتها أنها "اطمأنت" لمن كان يجب أن يكون أميناً عليها.

وكانت محكمة جنايات دمنهور عاقبت "سائق توك" بالسجن المؤبد على خلفية قيامه بالتحرش والتعدي على صغيرة تبلغ من العمر خمسة سنوات، بأرض زراعية، وذلك أثناء توصيلها إلى منزلها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات دمنهور اعتداء على طفلة السجن المؤبد سائق توك توك حماية الطفولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
أخبار المحافظات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة