وكالة الطاقة الذرية: المنشآت النووية الإيرانية "آمنة" حتى الآن

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المنشآت النووية الإيرانية لا تزال "آمنة" حتى الآن، مشيرة إلى عدم وقوع أي أضرار بالبنية التحتية الحساسة التي تحتوي على مواد نووية عقب الهجمات الأخيرة.

أضرار جانبية

أوضحت الوكالة في بيان لها، على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أنه رغم رصد أضرار واضحة في مبنيين يقعان بالقرب من موقع "أصفهان"، إلا أن هذه الأضرار لم تمس المفاعلات أو المنشآت النووية الرئيسية، مؤكدة استمرار عمليات المراقبة.

تطمينات دولية

شددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على "عدم وجود أي مؤشرات لخطر تسرب إشعاعي في الوقت الحالي"، مضيفة أن الفرق الفنية تتابع الوضع الميداني عن كثب لضمان سلامة المواقع الحيوية في ظل التصعيد العسكري الجاري.

Based on analysis of latest available satellite imagery, IAEA sees no damage to facilities containing nuclear material in Iran and therefore no radiological release risk at this time. Near Isfahan nuclear site, damage is visible at two buildings. No additional impact detected at… pic.twitter.com/boUtjRTpAk — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 4, 2026

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.