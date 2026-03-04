الناتو يدين إطلاق صاروخ إيراني باتجاه المجال الجوي التركي

أ ب

أدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) إطلاق صاروخ باليستي إيراني باتجاه المجال الجوي التركي، في خطوة اعتبرها الحلف تهديدًا لأمن أحد أعضائه.

ولم تؤكد المتحدثة باسم الناتو، أليسون هارت، ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحلف قد شاركت في اعتراض الصاروخ.

ويمتلك الناتو مكونات من نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأوروبي على الأراضي التركية، من بينها رادار إنذار مبكر في قاعدة كورجيك، القادر على رصد الصواريخ القادمة من إيران.

ويُعد هذا الرادار جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي للحلف المصممة لرصد التهديدات الباليستية وحماية الدول الأعضاء.