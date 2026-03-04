إعلان

الناتو يدين إطلاق صاروخ إيراني باتجاه المجال الجوي التركي

كتب : مصراوي

03:24 م 04/03/2026 تعديل في 03:24 م

الناتو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ب

أدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) إطلاق صاروخ باليستي إيراني باتجاه المجال الجوي التركي، في خطوة اعتبرها الحلف تهديدًا لأمن أحد أعضائه.

ولم تؤكد المتحدثة باسم الناتو، أليسون هارت، ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحلف قد شاركت في اعتراض الصاروخ.

ويمتلك الناتو مكونات من نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأوروبي على الأراضي التركية، من بينها رادار إنذار مبكر في قاعدة كورجيك، القادر على رصد الصواريخ القادمة من إيران.

ويُعد هذا الرادار جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي للحلف المصممة لرصد التهديدات الباليستية وحماية الدول الأعضاء.

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الناتو إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج صاروخ باليستي تركيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
تركيا تجري محادثات مع إيران بشأن صاروخ تم اعتراضه
شئون عربية و دولية

تركيا تجري محادثات مع إيران بشأن صاروخ تم اعتراضه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة