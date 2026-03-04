إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور

قاد محمد حلمي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق، في إطار جهود فرض السيطرة وضبط المخالفات التي تمس سلامة السلع وصحة المواطنين.

جبن فاسد

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الجبن الأبيض كامل الدسم داخل أحد المخازن غير المعلنة، محفوظة داخل صفائح عليها صدأ وينبعث منها رائحة كريهة، وتبين أنها منتهية الصلاحية بالكامل قبل توزيعها على المحال التجارية.

611 كيلو جرام

وبلغ عدد الصفائح المضبوطة 47 صفيحة، زنة كل منها 13 كيلو جرامًا، بإجمالي وزن نحو 611 كيلو جرامًا تقريبًا، حيث تم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار النيابة العامة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستهلاك.