رائحة كريهة وصفائح صدئة.. ضبط كميات من الجبن الفاسد في حملة ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

01:52 م 04/03/2026
    ضبط 600 كيلو جبن منتهي الصلاحية داخل صفائح عليها صدأ ببورسعيد٤_4
    ضبط 600 كيلو جبن منتهي الصلاحية داخل صفائح عليها صدأ ببورسعيد١_2
    ضبط 600 كيلو جبن منتهي الصلاحية داخل صفائح عليها صدأ ببورسعيد٢_3

قاد محمد حلمي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق، في إطار جهود فرض السيطرة وضبط المخالفات التي تمس سلامة السلع وصحة المواطنين.

جبن فاسد

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الجبن الأبيض كامل الدسم داخل أحد المخازن غير المعلنة، محفوظة داخل صفائح عليها صدأ وينبعث منها رائحة كريهة، وتبين أنها منتهية الصلاحية بالكامل قبل توزيعها على المحال التجارية.

611 كيلو جرام

وبلغ عدد الصفائح المضبوطة 47 صفيحة، زنة كل منها 13 كيلو جرامًا، بإجمالي وزن نحو 611 كيلو جرامًا تقريبًا، حيث تم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار النيابة العامة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستهلاك.

بورسعيد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد تموين بورسعيد جبن فاسد

