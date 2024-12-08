نائب وزير التضامن تفتتح مؤسسة "معا لبناء الإنسان" في بني سويف -صور

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بني سويف-حمدي سليمان:

افتتحت مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الإجتماعي، المقر الجديد لمؤسسة"معاً للأمام لبناء الإنسان"، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في إطار الجهود والأنشطة المنفذة لتفعيل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وعقب الافتتاح تفقدت نائب الوزير، يرافقها بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مكونات وأقسام المؤسسة، و استمعا لعرض توضيحي للخدمات والأنشطة التي تقدمها، وتستهدف العمل على بناء وتطوير شخصية الطفل، وتمتعه بالرعاية والدعم النفسي والإجتماعي، وتمكين ودعم الأسر، بجانب اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، وذلك من خلال عدة برامج ومراحل تشمل مرحلة أو برنامج ما قبل المدرسة، والدراسة، ثم المرحلة الجامعية وما بعدها.

وأشارت نائب الوزير إلى أن المؤسسة تتسق مع خطة وأهداف ورسالة الوزارة التي تعتمد في محاور عملها على تعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني الذي يعتبر قوة ضاربة وداعمة لجهود وأنشطة الوزارة في مختلف المجالات لتحقيق نهضة تنموية شاملة، مما يستلزم المتابعة وتقييم عمل تلك الجميعات، وتقنين أوضاعها والتصدي لأي كيانات غير قانونية.