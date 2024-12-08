لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث بالوادي الجديد

02:05 م الأحد 08 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:


لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب تروسيكل أمام مبنى جامعة الوادي الجديد، على طريق الخارجة - أسيوط، مساء اليوم.

كان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغاً من إدارة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل بالكيلو 10 على طريق "الخارجة - أسيوط"، أمام جامعة الوادي الجديد، وأسفر عن مصرع "حسن نصار" (65 عامًا) وإصابة شخصين آخرين، هما: "عبد العاطي فهيم" (60 عامًا) و"ندى عبد العاطي فهيم" (16 عامًا).

ونقل سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص حادث الوادي الجديد حادث انقلاب تروسيكل محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة