مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب تروسيكل أمام مبنى جامعة الوادي الجديد، على طريق الخارجة - أسيوط، مساء اليوم.

كان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغاً من إدارة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل بالكيلو 10 على طريق "الخارجة - أسيوط"، أمام جامعة الوادي الجديد، وأسفر عن مصرع "حسن نصار" (65 عامًا) وإصابة شخصين آخرين، هما: "عبد العاطي فهيم" (60 عامًا) و"ندى عبد العاطي فهيم" (16 عامًا).

ونقل سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.