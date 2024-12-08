مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث بالوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب تروسيكل أمام مبنى جامعة الوادي الجديد، على طريق الخارجة - أسيوط، مساء اليوم.
كان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغاً من إدارة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل بالكيلو 10 على طريق "الخارجة - أسيوط"، أمام جامعة الوادي الجديد، وأسفر عن مصرع "حسن نصار" (65 عامًا) وإصابة شخصين آخرين، هما: "عبد العاطي فهيم" (60 عامًا) و"ندى عبد العاطي فهيم" (16 عامًا).
ونقل سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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