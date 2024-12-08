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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

01:37 م الأحد 08 ديسمبر 2024

مشاجرة- أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، في مشاجرة وقعت بين عائلتين بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي ، بوصول "عبده.م.ق"، 22 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و "غريب.ر.أ"، 23 عامًا، كسر بالأنف، و "نجوى.غ.ع"، 40 عامًا، و شقيقتيها "عديلة"، 48 عامًا، و "سلوى"، 38 عامًا، وجميعهن مصابات بسحجات وكدمات، إدعاء مشاجرة بين عائلتين.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة.

مشاجرة بني سويف مستشفى الواسطى المركزي
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