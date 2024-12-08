إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف
01:37 م الأحد 08 ديسمبر 2024
بني سويف-حمدي سليمان:
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، في مشاجرة وقعت بين عائلتين بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي ، بوصول "عبده.م.ق"، 22 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و "غريب.ر.أ"، 23 عامًا، كسر بالأنف، و "نجوى.غ.ع"، 40 عامًا، و شقيقتيها "عديلة"، 48 عامًا، و "سلوى"، 38 عامًا، وجميعهن مصابات بسحجات وكدمات، إدعاء مشاجرة بين عائلتين.
جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة.
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