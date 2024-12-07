ضبط 8.5 طن سماد مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، ضبط 170 شيكارة سماد مدعم ومحظور بيعها بإحدي المناطق فى مدينة الداخلة تزن حوالي 8.5 طن، وذلك خلال حملة لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار وتشديد الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا للصالح العام .

كما أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر عدم وجود ميزان، وعدد 6 محاضر لبدالين التموين عجز سكر وزيت، و 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 20 محضر عدم إعلان أسعار ، و10 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 5 محاضر سلع مجهولة المصدر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت المديرية بالمرور على مطحن سلندرات الوادي لأخذ عينات من القمح والدقيق والردة الناعمة، وإرسالها إلى معامل الوزارة للتحليل وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ووزن الدقيق والردة الناعمة والردة الخشنة ومدى مطابقتها للمعايير المطبقة من قبل الوزارة.