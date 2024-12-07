بالصور- إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم بأسيوط بتكلفة 24 مليون جنيه

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن قرب الانتهاء من التشطيبات النهائية لمدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي في مركز منفلوط؛ مشيرًا إلى إنشاء المدرسة بتكلفة 24 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية لتوفير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ أسيوط، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسيوط، بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح، تشرف على إنشاء المدرسة التي تضم 14 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى غرف الإدارة والمعامل.

وأشار المحافظ، إلى أن التشطيبات النهائية تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مع مراعاة تطبيق كافة المعايير والمواصفات الفنية الحديثة. تم تصميم ممرات لذوي القدرات الخاصة ودورات مياه مجهزة لهم، بالإضافة إلى تركيب خزانات مياه أعلى المباني وتوفير صناديق للحريق في كافة الأدوار وفقًا لتعليمات الحماية المدنية، كما تم تركيب كشافات موفرة للطاقة واستبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر.