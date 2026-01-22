"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة

يسعى المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربهzon فلاديمير بيتكوفيتش لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة استعداداً لمنافسات كأس العالم المقبلة 2026.

ويعمل بيتكوفيتش على توسيع قاعدة الاختيارات من خلال متابعة عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية، بهدف بناء منتخب قوي وقادر على المنافسة.

ويأتي في مقدمة الأسماء المطروحة إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي والشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي، بعدما لفت اللاعب الأنظار بقدراته الفنية وتحركاته الهجومية مسجلاً هذا الموسم ثلاثة أهداف مع صناعة هدف وحيد.

كما دخل إيلياز زيدان نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، والذي يلعب في مركز قلب الدفاع مع فريق ريال بيتيس الرديف.

ويعد إيلياز صاحب الـ20 عاماً هدفاً هاماً للمنتخب الجزائري، خاصة مع تواجد شقيقه لوكا زيدان ضمن صفوف الخضر.

وأشارت العديد من التقارير الصحيفة خلال الأيام الماضية إلي أن هذه الأسماء ستشكل مرحلة جديدة للمنتخب الجزائري، ضمن استراتيجية الاستعداد بقوة لكأس العالم 2026.