"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟

كتب : نهي خورشيد

08:28 م 22/01/2026
يسعى المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربهzon فلاديمير بيتكوفيتش لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة استعداداً لمنافسات كأس العالم المقبلة 2026.

ويعمل بيتكوفيتش على توسيع قاعدة الاختيارات من خلال متابعة عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية، بهدف بناء منتخب قوي وقادر على المنافسة.

ويأتي في مقدمة الأسماء المطروحة إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي والشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي، بعدما لفت اللاعب الأنظار بقدراته الفنية وتحركاته الهجومية مسجلاً هذا الموسم ثلاثة أهداف مع صناعة هدف وحيد.

كما دخل إيلياز زيدان نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، والذي يلعب في مركز قلب الدفاع مع فريق ريال بيتيس الرديف.

ويعد إيلياز صاحب الـ20 عاماً هدفاً هاماً للمنتخب الجزائري، خاصة مع تواجد شقيقه لوكا زيدان ضمن صفوف الخضر.

وأشارت العديد من التقارير الصحيفة خلال الأيام الماضية إلي أن هذه الأسماء ستشكل مرحلة جديدة للمنتخب الجزائري، ضمن استراتيجية الاستعداد بقوة لكأس العالم 2026.

منتخب الجزائر كأس العالم 2026 زين الدين زيدان فلاديمير بيتكوفيتش إيثان مبابي كيليان مبابي

