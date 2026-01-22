إعلان

برلماني: لقاء السيسي وترامب يؤكد سيادة الرؤية المصرية

كتب : نشأت علي

10:15 م 22/01/2026

النائب أحمد إبراهيم البنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس العالمي، يمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأمريكية، ويجسد اعتراف القوى العظمى بالدور المصري المحوري كحجر زاوية للأمن والسلم في منطقة تموج بالاضطرابات.

وأوضح "البنا"، في بيان، اليوم، أن مستوى الحضور في اللقاء، بمشاركة وزيري خارجية البلدين ورئيس المخابرات العامة والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، يعكس جدية المباحثات وعمق الملفات المطروحة، مشيرًا إلى أن هذا الزخم الدبلوماسي يؤكد أن مصر استطاعت ترسيخ مفهوم "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تقوم على التوازن وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تثمين الرئيس السيسي لجهود الرئيس ترامب في وقف الحرب بقطاع غزة، والترحيب بمبادرة "مجلس السلام"، يعكس سيادة الرؤية المصرية التي تسعى لتحويل الأزمات إلى فرص للسلام المستدام.

وأضاف أم تأكيد الدولة المصرية على البدء الفوري في إعادة إعمار غزة وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية هو بمثابة خريطة طريق واقعية تتبناها مصر لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وحفظ الاستقرار الإقليمي.

وشدد النائب على أن إشادة الرئيس باهتمام الرئيس الأمريكي بملف مياه النيل كـ"قضية وجودية" هو انتصار للدبلوماسية الرئاسية المصرية، مؤكدًا أن رعاية الولايات المتحدة لهذا الملف من شأنها أن تكسر جمود الأزمة وتفتح آفاقًا لتعاون حقيقي بين دول حوض النيل يراعي القانون الدولي، ويضمن عدم المساس بحصة مصر التاريخية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب أحمد إبراهيم البنا لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي ترامب منتدى دافوس العالمي العلاقات المصرية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟
"لن يمر دون رد".. روسيا تعلق على طرد دبلوماسي روسي من ألمانيا
شئون عربية و دولية

"لن يمر دون رد".. روسيا تعلق على طرد دبلوماسي روسي من ألمانيا
"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
شئون عربية و دولية

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
زووم

بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة