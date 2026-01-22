بشراكة مع "الثقافة".. انطلاق "فن القاهرة" في المتحف المصري الكبير

انطلقت مساء اليوم الخميس، بالمتحف المصري الكبير فعاليات المعرض الفني الدولي الرائد في مصر والمنصة الأبرز "فن القاهرة"، والمخصص للفن العربي والأصوات العربية، وذلك من خلال برنامج موسّع ومشاركة متنوعة للصالات الفنية الإقليمية.

بدأ الافتتاح بفعالية خاصة لكبار الشخصيات لمعاينة القطع الفنية، على أن تُفتح أبواب المعرض للجمهور الجمعة 23 إلى 26 يناير الجاري.

وتُقام دورة هذا العام تحت شعار "عربيًا هنا الفن"، في تأمل لدور اللغة والثقافة العربية بوصفهما ركيزة أساسية للتعبير الفني المعاصر.

كما يُكرّم البرنامج إرث الفنان الراحل جرجس لطفي، احتفاءً بتأثيره في أجيال من الفنانين المصريين وإسهاماته في حركة الفن الحديث في مصر.

وقال محمد يونس، مؤسس ومدير "فن القاهرة": تأسس فن القاهرة بهدف بناء منصة مستدامة للفنانين وصالات العرض في المنطقة.. ومع كل دورة، نعمل على تعزيز الروابط بين الجمهور المحلي والدولي، مع الحفاظ على الأصوات العربية في صميم المشهد الفني.

جدير بالذكر أن دورة العام الماضي استقطبت آلاف الزوّار، وسجّلت مبيعات تجاوزت 1.2 مليون دولار أمريكي، لتُعد من أنجح دورات المعرض حتى اليوم.

وتضم النسخة الحالية 2026 مجموعة مختارة من صالات العرض من مصر ولبنان والأردن ودول الخليج وأوروبا.

ومن بين الصالات المشاركة: زمالك آرت جاليري، مشربية للفن المعاصر، جاليري مصر، مارك هاشم، مايا آرت سبيس، آرامي آرت جاليري، وادي فينان آرت جاليري، أورفالي آرت جاليري، سلوى زيدان جاليري، فان آبورتيه، جاليري سانا، كوارتم جاليري، وفولك آرت سبيس.

وللعام الثالث على التوالي، يواصل فن القاهرة شراكته مع وزارة الثقافة المصرية من خلال تقديم برنامج "مختارات من المتحف".

كما تشهد فعاليات هذا العام تنظيم معرض متحفي للفنانة المصرية الرائدة إنجي أفلاطون، يضم أعمالًا مختارة من مجموعة المتحف المصري للفن الحديث.

ويستضيف فن القاهرة نسخة جديدة من برنامج "حوار"، وهو سلسلة من الجلسات النقاشية التي تجمع فنانين وصالات عرض ومقتنين وقادة ثقافيين، لمناقشة التحولات السريعة في المشهد الفني الإقليمي، بدءًا من علاقات السوق، وصولًا إلى دور الفن في بناء المجتمعات.

وبالتوازي مع ذلك، ينظّم "فن القاهرة" برنامجًا ثقافيًا واجتماعيًا خاصًا للضيوف المدعوين، يشمل زيارات إلى القصور التاريخية والمتاحف وأبرز صالات العرض في القاهرة، ويُختتم بجولة إرشادية خاصة داخل المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصّص لحضارة واحدة.