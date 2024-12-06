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مأساة في الدقهلية.. وفاة شاب وإصابة صديقه بسبب تسرب غاز

04:42 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

أسطوانة غاز

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الدقهلية – رامي محمود:

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر نتيجة تعرضهما للاختناق بسبب تسرب غاز داخل منزل بقرية عزبة شعبان التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أهالي القرية يفيد بوجود شخص متوفى وآخر في حالة فقدان للوعي، مع انتشار رائحة الغاز داخل أحد المنازل. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ووحدة مباحث السنبلاوين، بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص أن تسرب الغاز في شقة سكنية أسفر عن وفاة أحمد صبري أحمد (19 عامًا) بينما أصيب فتحي أيمن فتحي (18 عامًا) بحالة إغماء شديدة وفقدان للوعي.

تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم إسعاف المصاب ونقله إلى غرفة الإفاقة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت في التحقيقات.

وفاة شاب تسرب غاز اختناق محافظة الدقهلية الأجهزة الأمنية
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