"قُتل في مشاجرة".. تشييع جثمان شاب في كفر الخضرة بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، جثمان الشاب "محمد أيمن توفيق شاهين"، 28 عامًا، إلى مقابر عائلته بالقرية، وذلك عقب مقتله مساء الثلاثاء الماضي في مشاجرة وقعت في قريته.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع الشاب نتيجة مشاجرة، حيث تم القبض على اثنين من المتهمين. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق متصل، أكد مصدر بالقرية لموقع "مصراوي" أن والد الشاب توفي قبل الحادث بـ 6 أشهر بعد معاناة طويلة مع المرض.