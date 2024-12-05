الدقهلية تعلن البدء فى تحديث الأحوزة العمرانية لـ 14 قرية

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، البدء فى تحديث الأحوزة العمرانية لـ 14 قرية بنطاق المحافظة، وذلك لإنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، واللواء عماد عبدالله، السكرتير العام المساعد بالمهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس المركز الإقليمي للدلتا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس وليد سعيد عبد المجيد رئيس الامانة الفنية لتحديث القري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حسنين حسن مدير المكتب الاستشاري، والمهندسة سارة جمعة، خبير نظم المعلومات، والدكتور إبراهيم فتحي خبير الكهرباء والاتصالات والدكتور حماده صلاح يوسف خبير الاقتصاد بالمكتب الاستشاري والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وفريق عمل الإدارة ومسئولي التخطيط والأحوزة والقسم الهندسي بالوحدات المحلية التابع لها القرى المستهدفة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لديه اهتمام خاص بالمخططات والأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة ودائما يساند ويدعم كافة الجهود لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وقال السكرتير المساعد للمحافظة، إن هناك تنسيق كامل من خلال إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة للعمل على تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ المخططات للقرى المستهدفة، وأن هناك جهود مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال التحديث للمخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع القري بنطاق المحافظة.

ومن جانبها أوضحت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة أن القرى التي جرى البدء فى تحديث المخططات التفصيلية لها وأحوزتها العمرانية هي قرية منشأة الأخوة والديرس وكفر لطيف ومنية سمنود بمركز أجا، وقرية زيان مركز بلقاس، وقري اتميده والبوها وكفر سليمان تادرس وكفر النعمان وكوم النور وكفر المقدام والدبونية وكفر الشراقوة وكفر النعيم بمركز ميت غمر وقرية الدنابيق مركز المنصورة.