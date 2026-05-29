أصدرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بيانًا توضيحيًا حسمت فيه الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض فتاة للاعتداء والتعذيب داخل إحدى دور رعاية الأطفال الأيتام بالمحافظة.

تحقيق عاجل وتفريغ للكاميرات

كانت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، كلفت لجنة فنية من الإدارة الاجتماعية بسرعة الانتقال إلى الدار محل الواقعة لإجراء تحقيق عاجل، حيث جرى الاستماع لأقوال الفتاة، وعدد من الأطفال المقيمين، والعاملين بالدار، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة.

حقيقة الواقعة: "مشادة وتهويش بدبدوب"

ووفقا للبيان الصادر عن المديرية، أظهرت التحقيقات وتفريغ الكاميرات عدم ثبوت أي واقعة تعذيب أو اعتداء بدني بالشكل المتداول؛ حيث تبين أن المشرفة حاولت لفترة طويلة إقناع الفتاة بالتحرك للاستحمام وتغيير ملابسها دون استجابة.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة قامت بجذب شعر المشرفة ودفعها أرضًا، ما دفع المشرفة للإمساك بدمية قطنية (دبدوب) تخص الفتاة واستخدامها في “تهويشها” لحثها على الاستجابة.

عقوبة إدارية للمشرفة

وأكدت المديرية أنه رغم عدم ثبوت أي اعتداء بدني، فإنها ترفض أي أسلوب غير تربوي في التعامل داخل دور الرعاية، حتى لو كان بهدف السيطرة على الموقف.

وقررت المديرية اتخاذ إجراء إداري بخصم 5 أيام من راتب المشرفة، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية وإعداد التقرير النهائي للواقعة.