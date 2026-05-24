أصيبت 10 سيدات، اليوم الأحد، إثر انقلاب تروسيكل محمل بالعمال على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة يفيد بانقلاب تروسيكل محمل بالعمال على الطريق الدولي الساحلي.

تفاصيل إصابة 10 سيدات في انقلاب تروسيكل

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب التروسيكل وإصابة 10 سيدات بإصابات متنوعة.

أسماء المصابات في حادث جمصة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: دينا رضا عوض زيدان 27 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة، وأمل محمد عبدالعزيز أبو ميه 23 عامًا، بسحجات وكدمات بالوجه، وهانم صدقي العناني 36 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع وسحجات متفرقة.

كما أصيبت أميرة إسماعيل علي المرسى 19 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وبشرى شباتة السعيد عبده 24 عامًا، باشتباه كسر باليد اليسرى وسحجات بالوجه، ومها سماحي عبدالحميد علي 39 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع.

وتضمنت قائمة المصابات أيضًا منى السيد رسلان حامد 35 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ودعاء سامي علي أحمد 30 عامًا، بسحجات وكدمات بالوجه، ودنيا سمير عبدالحكيم محمد 26 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وشروق عادل عبدالحميد محمد 21 عامًا، بسحجات وكدمات بالوجه.

نقل المصابات للمستشفى

وجرى نقل جميع المصابات إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.