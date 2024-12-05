رصف طريق "الحسينية -صان الحجر" فى الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

تابع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال رصف طريق "الحسينية- صان الحجر"، للاطمئنان على نسب تنفيذ أعمال الرصف البالغ تكلفتها 80 مليون جنيه.

وأوضح العوضي، أن أعمال الرصف يجرى علي ثلاث مراحل بأطوال 15 كيلو متر تقريبا، لافتا إلى أن الوصلة الأولى من سعود حتي المغربي، والوصلة الثانية من المغربي حتى العزبة البيضاء، والوصلة الثالثة من العزبة البيضاء حتي مدخل بوابة صان الحجر القبلية، والانتهاء من 4.5 كم من العزبة البيضاء حتي مدخل بوابة مدينة صان الحجر القبلية، وجارٍ العمل في فرد السن وتشغيله في هذه الوصلة عبارة عن الطبقة الإسفلتية الثانية من ملف السواح حتى الفولي الصغيرة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مستوى الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.