2398 مستفيدًا بالكشف الطبي المجاني في مدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، القافلة الطبية العلاجية التي نظمتها مديرية الصحة بمدرسة المستقبل الابتدائية (المستقبل 2) بمدينة المستقبل.

خلال يومين، تم الكشف على 2398 مواطنًا من خلال 10 عيادات تخصصية.

شارك في الجولة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، والسيدة مها السيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمنسقين عن القوافل الطبية.

قدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج في 10 تخصصات طبية، تضمنت: الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، العظام، الأسنان، الجلدية، الرمد، وتنظيم الأسرة.

كما شملت خدمات الفحوصات المعملية، الأشعة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، إلى جانب تنظيم ندوات للتثقيف الصحي وتوزيع الأدوية بالمجان.

أشاد اللواء طارق اليمني بجودة الخدمات المقدمة، وأكد على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

وعلى هامش القافلة، تابع السكرتير العام المساعد اختبارات محو الأمية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ضمن “مبادرة جسور”، مشددًا على أهمية هذه المبادرات للإعلان عن الإسماعيلية كمحافظة خالية من الأمية.

شهدت العيادات إقبالًا كبيرًا، حيث استقبلت عيادة الأطفال 244 حالة، والباطنة 170 حالة، والجلدية 140 حالة، والعظام 93 حالة. كما استقبلت عيادة الأسنان 185 حالة، و96 سيدة استفدن من خدمات عيادة النساء والتوليد.

تأتي القافلة الطبية ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز الرعاية الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا. يُذكر أن القافلة تُنظم تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بهدف ضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين.