8 مصابات في انقلاب تروسيكل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت 8 عاملات في انقلاب تروسيكل، اليوم الإثنين، على طريق الجيزاوية في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل بين قريتي معصرة أبوصير والحمام بدائرة مركز ناصر. على الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى أقرب مستشفى.

انتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 8 عاملات بإصابات مختلفة، وهي كالتالي: "صفية. أ. ر"، 46 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع - "نسمة. ع. أ"، 25 عامًا، كدمة شديدة بالظهر - "نسمة. ر. أ"، 38 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري - "أمال. م. ع"، 40 عامًا، كسر بالذراع الأيسر - "عائشة. ش. ص"، 30 عامًا، كسر بالساق اليمنى - "حمدية. ح. ع"، 30 عامًا، خلع بالكتف الأيمن - "صباح. س. إ"، 30 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس - "ميرفت. ر. ع"، 18 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر.

تم نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية، حيث تم حجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.