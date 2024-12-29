أمطار بالقليوبية ورفع حالة التأهب القصوى بالمحافظة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، حيث وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الجهود لشفط تجمعات المياه في المناطق المتأثرة، مشددًا على جاهزية الأفراد والمعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

أكد المحافظ على رفع حالة التأهب القصوى في جميع مدن ومراكز المحافظة، مع استمرار التواجد الميداني لرؤساء المدن على مدار الساعة. وأشار إلى أهمية تمركز سيارات الشفط والمعدات في المواقع المعرضة لتراكم المياه، لضمان سرعة الاستجابة ومنع تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأوضح المحافظ أن الجهود تتم بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، كما تم تفعيل غرف العمليات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال موسم الشتاء.

وفي سياق متصل، وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، فرق الطوارئ بالعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الأمطار وتقلبات الطقس. وأكد استمرار تمركز المعدات والأطقم الفنية في المواقع الحيوية حتى تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار تمامًا.