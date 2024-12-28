عُثر عليه في الصحراء.. مصرع مواطن بالوادي الجديد بسبب البرد القارس

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم السبت، بسبب البرد بعد العثور عليه في منطقة صحراوية في الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة التخصصي.

تبين مصرع موسي أحمد ابراهيم طعيمة، ٤٧ عاما، ومقيم قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة بعد العثور عليه ملقى في صحراء سهل "قروين" بمركز الفرافرة.

جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة هو التعرض لموجة من البرد الشديد أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.