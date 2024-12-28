محافظ الإسكندرية لنواب البرلمان: إقامة 13 سوقًا لليوم الواحد أسبوعيًا -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية من المحافظات الرائدة في تنفيذ "سوق اليوم الواحد" والتي لاقت صدى واسع وملموس في الشارع السكندري، لافتا إلى إقامة 13 سوقًا على مستوى الأحياء أسبوعيًا حتى الآن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع الذي عقده المحافظ، اليوم السبت، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن السكندري.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى الاستغلال الأمثل وتنمية موارد وأصول المحافظة، وأولويات الإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوجهات المحافظة نحو تنمية المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية.

وأكد على أهم التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على ضرورة فهم طبيعة تلك التشابكات وتأثيراتها، وأهمية زيادة الوعي والحفاظ على نسيج الشعب المصري والتماسك الوطني.

واستمع المحافظ إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية.