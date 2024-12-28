خناقة بسبب سور.. إصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب سيدة بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة مع أقارب زوجها بإحدى قرى مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتقرر نقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة وأصيبت سيدة بطلق ناري

وبالفحص تبين إصابة سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا، بطلقات نارية على يد أحد أقارب زوجها إثر مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على بناء سور بالقرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.