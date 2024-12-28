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23 صورة ترصد مظاهر البهجة.. كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ تتألق بألوان عيد الميلاد

03:08 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    كاتدرائية السمائيين تتزين
  • عرض 23 صورة
    فرحة الأطفال بالهدايا
  • عرض 23 صورة
    توزيع هدايا على الأطفال
  • عرض 23 صورة
    توزيع هدايا داخلالكنيسة
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    توزيع الهدايا
  • عرض 23 صورة
    مئات الأطفال يحتفلون
  • عرض 23 صورة
    توزيع الهدايا خلال الاحتفالية
  • عرض 23 صورة
    توافد الأطفال على الكتدرائية
  • عرض 23 صورة
    تزين الكنيسة
  • عرض 23 صورة
    مظاهر البهجة
  • عرض 23 صورة
    بابا نويل
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    التجهيز للاحتفالات
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    الاستعدادات
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    الاستعداد لعيد الميلاد
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    الاحفالات_1
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    الاحتفالية
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    التجهيزات
  • عرض 23 صورة
    الورود
  • عرض 23 صورة
    الأنبا أبوللو
  • عرض 23 صورة
    استعداد كاتدرائية السمائيين
  • عرض 23 صورة
    الأنبا أبولو يوزع الهدايا
  • عرض 23 صورة
    الاحتفال بالكتدرائية
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ احتفالية كبرى تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، بمشاركة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي العامر ببرية سيناء.

وتضمنت الاحتفالية ترانيم، ومسابقات، واستعراضات، وألعاب ترفيهية، وارتدى المترددين على الكاتدرائية ملابس بابا نويل، وقاموا باللعب مع مئات الأطفال الذين تواجدوا داخل الكاتدرائية.

ووزع الأنبا أبوللو، الهدايا على الأطفال، وقدم التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وبعث برقية تهنئة للقيادة السياسية في مصر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تزينت كاتدرائية السمائيين بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، وذلك قبيل بدء قداس العيد، ويحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مساء 6 يناير، في الكنائس على مستوى الجمهورية.

كما تتزين كافة الكنائس بجنوب سيناء بالأضواء والشموع وأشجار الكريسماس، تزامنًا مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، وتستعد لتقديم أجمل الألحان الروحية، كما تستعد الكنائس لإقامة الصلوات والقداسات الخاصة، وتنظيم الاحتفالات والفعاليات الروحية والثقافية.

وكثفت مديرية أمن محافظة جنوب سيناء، من التواجد الأمني حول الكنائس بكافة مدن المحافظة ووضع بوابات إلكترونية تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، وإحكام السيطرة الأمنية على جميع مداخل ومخارج مدينة شرم الشيخ وأيضًا تأمين الطرق والمدقات الجبلية.

ووجه اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتمشيط محيط الكنائس ونشر كمائن لتأمين المنطقة المحيطة بها بشكل دوري، ورفع درجة الاستنفار القصوى، ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق المؤدية للكنائس، إضافة إلى ترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس وتفعيل كاميرات المراقبة التي توجد على أسطح الكنائس بكل الاتجاهات التي تطل خلالها على شوارع إلى جانب تكثيف الشرطة السرية.



جنوب سيناء كاتدرائية السمائيين شرم الشيخ
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