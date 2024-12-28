بالصور - محافظ أسيوط يتفقد ورش الصناعات اليدوية لتعزيز الحرف التقليدية

أسيوط - محمود عجمي:

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لعدد من الورش والمشروعات اليدوية برفقة وفد من أساتذة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد الكلية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعبداللطيف عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والدكتور وجدي نخلة، عميد كلية التربية النوعية السابق، ويسري كامل، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من الأساتذة والمعيدين بالكلية.

شملت الجولة زيارة ورش تصنيع الحصير والحبال بقرية بني طالب بمركز الفتح، والتي تستخدم نبات الحلف المتواجد على جوانب الطرق وضفاف الترع. كما تفقد المحافظ ورشة تدوير مخلفات شجر الموز بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم، والتي تنتج مسنوجات من المخلفات، بالإضافة إلى ورشة صنع الأقفاص والأثاث من جريد النخيل، وورشة تصنيع المطارح والدواسات والمفارش من ألياف النخيل بساحل سليم.

أكد أبوالنصر على أهمية الاستفادة من خبرات أساتذة كلية التربية النوعية في تقديم استشارات فنية وتصميمات مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق الحديث، بهدف تحسين جودة المنتجات وإضفاء قيمة مضافة عليها. كما شدد على ضرورة توفير الدعم اللازم لأصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وإبراز هوية المحافظة من خلال منتجات فريدة تميزها.

من جانبهم، أعرب فريق كلية التربية النوعية عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتصميمي اللازم لتحقيق أهداف تطوير المنتجات البيئية وتعزيز قيمتها المضافة.