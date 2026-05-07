إعلان

أجهزة الأمن تضبط 11 متهما باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

11:45 ص 07/05/2026

ضبط 11 متهما باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ألقت الإدارة العامة لمباحث الأحداث بالقاهرة في ضبط 11 متهماً تورطوا في تعريض حياة الأطفال للخطر.

وكشفت التحريات قيام هؤلاء الأشخاص باستغلال الصغار في أعمال التسول وإجبارهم على بيع السلع بطريقة إلحاحية تضايق المواطنين.

تحرير الضحايا في البساتين ودار السلام

استهدفت الحملات الأمنية دوائر أقسام شرطة البساتين ودار السلام ضُبط خلالها 9 أطفال من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال التسول.

وبمواجهة المتهمين الـ 11، اعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي في تنظيم وإدارة مجموعات من الأحداث لجمع المبالغ المالية من المواطنين في الشوارع.

اتخذت أجهزة الأمن كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بينما جرى تسليم الأطفال المجني عليهم لذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضًا


هل تحقق تعديلات قانون الأسرة العدالة أم تزيد الخلافات؟ خبراء قانونيون يجيبون

رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة وزارة الداخلية استغلال الأطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
حوادث وقضايا

خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
أخبار مصر

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا