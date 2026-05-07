

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأحداث بالقاهرة في ضبط 11 متهماً تورطوا في تعريض حياة الأطفال للخطر.

وكشفت التحريات قيام هؤلاء الأشخاص باستغلال الصغار في أعمال التسول وإجبارهم على بيع السلع بطريقة إلحاحية تضايق المواطنين.

تحرير الضحايا في البساتين ودار السلام

استهدفت الحملات الأمنية دوائر أقسام شرطة البساتين ودار السلام ضُبط خلالها 9 أطفال من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال التسول.

وبمواجهة المتهمين الـ 11، اعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي في تنظيم وإدارة مجموعات من الأحداث لجمع المبالغ المالية من المواطنين في الشوارع.

اتخذت أجهزة الأمن كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بينما جرى تسليم الأطفال المجني عليهم لذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم وباشرت النيابة التحقيق.

