شنّ زاهي حواس عالم الأثار، هجومًا حادًا على المتحف البريطاني، بسبب استمرار عرض قطع أثرية مصرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاستعادة الآثار المنهوبة من الخارج.

وقال "حواس"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر: “زرت لندن منذ يومين، وكل قطعة في المتحف البريطاني لديها تاريخ من السرقة، ومن العار أن يكون هناك هذا الحجم من الآثار المسروقة ويتم عرضها للجمهور”.

وأضاف أن الآثار المصرية كانت تتعرض للسرقة في الماضي، لكن بعد عام 2015 أصبحت أكثر حماية بفضل وجود شرطة متخصصة للسياحة والآثار، إلى جانب الحرس التابع للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في استمرار بعض الأوروبيين في شراء القطع الأثرية المهربة.

وأوضح: “عندما يشتري البعض هذه القطع فهم يشجعون الناس على دخول مصر وسرقة المقابر المصرية”، منتقدًا قواعد اليونسكو التي تمنع استعادة كثير من القطع التي خرجت قبل عام 1970.

وأكد حواس أن المتاحف العالمية يجب أن تتحلى بالأخلاقيات، مضيفًا: “لا يمكن لأي دولة أن تعرض قطعًا أثرية مسروقة من دول أخرى”.