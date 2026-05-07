سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب- إبراهيم الهادي عيسى:

11:49 ص 07/05/2026

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37756.16 جنيه، بزيادة 438.87 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39922 جنيه، بزيادة 366.51 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4047.98 جنيه، بتراجع 84.93 جنيه.

