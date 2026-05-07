أكد زاهي حواس أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية مهمة للعالم، مشيرًا إلى أنه سيضم كنوزًا أثرية تُعرض لأول مرة أمام الجمهور.

وقال "حواس"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر: “المتحف المصري الكبير يحتوي على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، وأكثر من ألف قطعة منها تُعرض للمرة الأولى”.

وأضاف: "بطل المتحف الحقيقي هو توت عنخ آمون، فالناس ستذهب إلى هناك لرؤية مقتنياته الخاصة”، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالآثار والمتاحف خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأجانب أصبحوا يخططون لزيارة مصر خصيصًا من أجل مشاهدة المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة ضخمة في الترويج للسياحة الثقافية المصرية.