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وفد حياة كريمة يزور أول مستشفى متخصص للأورام في سمالوط

09:49 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    وفد حياة كريمة يزور مستشفى الأورام في مدينة سمالوط
  • عرض 3 صورة
    وفد حياة كريمة يزور مستشفى الأورام في مدينة سمالوط
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المنيا-جمال محمد:

زار وفد من مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، مستشفى الأورام في مدينة سمالوط، والتي تعد نموذجا لاستحداث مستشفيات متخصصة والأولى من نوعها من حيث تبعيتها لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وتقديمها لخدماتها المجانية من خلال مظلتي نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وضم وفد مؤسسة حياة كريمة كل من: أحمد العمدة المنسق العام للمحافظة، علي المطهري مسئول المتابعة بمركز سمالوط، وعدد من متطوعي المبادرة في مركز سمالوط.

واستقبلت الدكتورة تغريد أحمد مدير مستشفى الأورام بسمالوط، وفد المؤسسة وثمنت الدور الذي تقوم به مبادرة حياة كريمة من خلال متطوعيها في الدعاية للمستشفى ودعمها بشتى أنواع الدعم والمساندة وهو الدور الذي ترعاه المؤسسة ضمن جهودها في تحقيق حياة كريمة في شتى المجالات والمناحي للمواطن المصري، وقد أكد المتطوعون علي استعدادهم الكامل للتعاون مع إدارة المستشفى التي تعد صرح طبي كبير لخدمة الأهالي بالمجان.

يشار إلى أنه جرى تغيير البرنامج الوظيفي للمستشفى من مستشفى للحميات إلى مستشفى أورام مع نقل الحميات لقرية قلوصنا في مركز سمالوط، ضمن منهج وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا لاستحداث مستشفيات متخصصة لتقديم خدمات حيوية ضمن القطاع الصحي بالمحافظة.

وفد حياة كريمة مستشفى الأورام سمالوط المنيا
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