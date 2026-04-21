مع حلول فصل الربيع، يعاني الكثيرون من الشعور بالتعب والنعاس وفقدان الطاقة، ويرجع ذلك إلى التغيرات الموسمية، لكن خبراء يحذرون من أن هذه الأعراض تخفي وراءها اضطرابات صحية، أبرزها اختلال وظائف الغدة الدرقية.

هل التعب في الربيع طبيعي أم مؤشر لمشكلة صحية؟

توضح الطبيبة الروسية ليوبوف ستانكيفيتش أن التعب الربيعي يكون نتيجة عوامل طبيعية مثل قلة النوم، نقص التعرض لأشعة الشمس، وسوء التغذية خلال الشتاء، إضافة إلى ضعف الجسم بعد العدوى الفيروسية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

متى تتحول الأعراض إلى إنذار بإصابتك بقصور الغدة الدرقية؟

تشير الخبيرة إلى أن استمرار الشعور بالخمول، انخفاض الطاقة، ضعف الأداء البدني، وزيادة الوزن يكون دليلا على قصور الغدة الدرقية، خاصة إذا لم يكن هناك سبب واضح مرتبط بنمط الحياة.

لماذا يصعب التمييز بين الاكتئاب الموسمي والهرموني؟

تتداخل الأعراض بين الحالتين، مثل النعاس وقلة النشاط وسوء الحالة المزاجية، ما يجعل التشخيص الدقيق صعبا دون إجراء فحوصات طبية متخصصة.

هل زيادة الوزن المفاجئة علامة تحذيرية؟

تؤكد الطبيبة أن التغير غير المبرر في الوزن، رغم ثبات النظام الغذائي ومستوى النشاط، يكون مؤشرا مهما على اضطراب هرموني يستدعي الانتباه والذهاب للطبيب المختص.

ماذا يحدث إذا تجاهلت الأعراض لفترة طويلة؟

تحذر الطبيبة من إهمال الأعراض، إذ يستمر اضطراب الغدة الدرقية ويتفاقم تدريجيا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

كما أشارت إلى أن هذه الأمراض لا ترتبط بموسم معين، لكن الربيع يكشفها بسبب ضعف الجسم، ما يجعل الأعراض أكثر وضوحا.

هل العلاج الذاتي حل آمن؟

حذرت أيضا من اللجوء إلى العلاج الذاتي، مثل تناول مضادات الاكتئاب دون استشارة طبية، لما يسببه ذلك من مخاطر صحية وعدم فعالية في حال كان السبب هرمونيا.

ما الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة بدقة؟

تشدد الطبيبة على أن التشخيص لا يعتمد فقط على تحليل هرمون (TSH)، بل يجب أن يشمل أيضا هرمون T4 الحر والأجسام المضادة للغدة الدرقية لضمان دقة النتائج.

