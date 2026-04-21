كيفن وارش مرشح الرئيس ترامب يؤكد التزامه باستقلال الفيدرالي

كتب : مصراوي

08:04 ص 21/04/2026

وكالات

يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، جلسة لتأكيد تعيين كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب، في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" خلفا لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وقاوم باول ضغوط ترامب لخفض أسعار الفائدة، وهي مساع أثارت المخاوف إزاء استقلال البنك المركزي.

جاء في تصريحات معدة سلفا ليدلي بها وارش أمام اللجنة أنه سيبلغ أعضاء المجلس بأنه "ملتزم بضمان بقاء إدارة السياسة النقدية مستقلة تماما".

قال وارش في التصريحات التي نشرت أمس الاثنين: "أنا ملتزم بالمثل بالعمل مع الإدارة والكونجرس بشأن المسائل غير النقدية التي تدخل في نطاق اختصاص الاحتياطي الفيدرالي".

ووارش خبير مالي يبلغ من العمر 56 عاما وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال وارش في كلمته، إن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبلغ ذروته في تنفيذ السياسة النقدية.

وأضاف: "لا يمتد هذا القدر من الاستقلال إلى النطاق الكامل للمهام التي كلفه بها الكونجرس"، مشيرا إلى أن صانعي السياسة في البنك المركزي لا يحق لهم التمتع بالسلطة نفسها في إدارتهم الأموال العامة وتنظيم البنوك والاشراف عليها، أو في المجالات التي تؤثر على التمويل الدولي، من بين أمور أخرى.

وتعهد وارش بدفع عجلة التغيير في المؤسسة المعنية بكل ما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، قائلا إن ميل المؤسسات الكبيرة والمعقدة إلى التمسك بالوضع الراهن "ضار" في وقت يتغير فيه العالم بسرعة.

قال في كلمته المعدة مسبقا: " في وقت سيصنف من بين أكثر الأوقات أهمية في تاريخ أمتنا، أعتقد أن توجيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإصلاح يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا للشعب الأمريكي".

وشغل وارش عضوية الاحتياطي الفيدرالي من 2006 إلى 2011، وخصص جزءا كبيرا من خطابه لإعادة تكرار الانتقادات التي وجهها إلى البنك المركزي خلال الخمسة عشر عاما التي تلت استقالته.

وقال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبقى في مساره بدلا من الانحراف إلى السياسات المالية والاجتماعية، وهي عبارة استخدمها في الماضي لانتقاد البنك المركزي لإجراء أبحاث عن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ واستهداف التوظيف الكامل "الشامل".

وتخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السنوات القليلة الماضية إلى حد بعيد عن أي تركيز على تغير المناخ.

وقال وارش أيضا، إنه يرى أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي يتعرض للخطر لأن البنك المركزي فشل في ضمان استقرار الأسعار، وهو التفويض الذي أسنده إليه الكونجرس.

وأضاف: "التضخم المنخفض هو درع الاحتياطي الفيدرالي الواقي ومصدر حمايته الأساسي من المخاطر لذلك، عندما يرتفع التضخم - مثلما حدث في السنوات القليلة الماضية - يلحق ضرر جسيم بمواطنينا الذين قد يفقدون أيضا الثقة في نظامنا لإدارة الاقتصاد".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة تأكيد تعيين وارش أمام لجنة مجلس الشيوخ في الساعة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
مصراوى TV

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض
زووم

سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)