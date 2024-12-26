شقيقان يشعلان النيران في منزل جارهما بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اشعل شقيقان النيران في منزل جارهما، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، وسيطرت الحماية المدنية على النيران، وضبطت الشرطة المتهمين.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في منزل دائرة مركز شرطة جرجا.



تبين نشوب حريق بالطابق الأرضي لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة ملك "عبادة. ي" 59 عامًا مزارع، وجرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لمنازل أو وحدات سكنية مجاورة، ولم ينتج عن ذلك أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

واتهم مالك المنزل جيرانه كل من: "حمدي. م" 35 عامًا سائق، وشقيقه "عصام" 39 عامًا سائق بإلقاء قطعة قماش مشتعلة من منزلهما المجاور داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزله؛ بسبب خلافات الجيرة.

وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإدارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.