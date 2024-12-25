بالصور- ميناء شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الكروز السياحية

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل ميناء شرم الشيخ البحري، السفينة السياحية AROYA وعلى متنها 3045 سائحا من مختلف الجنسيات، و1500 فرد طاقم.

والسفينة بطول 335 متر، وغاطس 8.5 متر وترفع علم مالطا، وجرى إنهاء إجراءات الجوازات للسائحين على متن السفينة خلال دخولها للميناء لسرعة مغادرة السياح للميناء.

وأجرى السائحون زيارة لمدينة شرم الشيخ، ومحمية رأس محمد، ومدينة سانت كاترين، ودهب، وكامب حبيبة ومدينة نويبع، ومحمية نبأ، ووادى مندر، وخليج نعمة.

واستمتع السائحين بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفاري لما تتمتع به شرم الشيخ من شتاء دافئ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات، وتشديد الإجراءات الأمنية، و إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين خلال جولاتهم، و يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، واظهار الميناء بمظهر مشرف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية والسفن السياحية، والعمل على ريادة الموانئ المصرية، لجذب العديد من السفن السياحية، وتأكيدا على أن شرم الشيخ مدينة السلام.