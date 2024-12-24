استجابة لـ"مصراوي".. حملة مكافحة على ذئاب "الجريدات" في سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، تحرك إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية على الفور في استجابة سريعة لما نشره "مصراوي"، بشأن استغاثة أهالي قرية الجريدات بطهطا من هجوم الذئاب على حظائر وأحواش الماشية والأغنام والماعز، وتضررهم من افتراس وإصابة العشرات من حيوانات المزرعة.

وأوضح "حمدي" في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنظيم حملة مجهزة اشترك فيها أطباء إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية، مثل الدكتور وليد سيد والدكتور أحمد جمال، بالإضافة إلى أطباء إدارة طهطا البيطرية بإشراف الدكتور خالد السيد مدير الإدارة، والدكتور باسم رمسيس طبيب الإدارة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة مكافحة على حدود القرية، كما تم توعية الأهالي ضد خطورة الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

ولفت مدير عام الطب البيطري بسوهاج إلى أن رسالة المديرية هي تنمية الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض المشتركة، وضمان وصول غذاء من أصل حيواني صحي وسليم لكل مواطن داخل المحافظة، فضلًا عن استقبال شكاوى المواطنين والتحرك الفوري للتعامل معها، خاصة تلك التي تمثل خطرًا على حياة مواشيهم.

واشتكى أهالي نجوع السيراميد والخير والنجار بقرية الجريدات التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج من مهاجمة الذئاب لحظائر الأغنام والماعز، ما أدى إلى افتراس وإصابة عشرات الرؤوس، مما كبدهم خسائر مادية فادحة.

وناشد الأهالي كافة الجهات المعنية بمساعدتهم في محنتهم، خاصة بعد سيطرة حالة من الرعب والخوف على الجميع خشية تعرض حياتهم وأطفالهم للخطر بسبب تلك الحيوانات المفترسة.

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