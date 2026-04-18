الأرصاد: طقس مائل للحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الخميس

كتب : أحمد العش

09:00 ص 18/04/2026

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 19 أبريل 2026 حتى الخميس 23 أبريل 2026، والذي يشير إلى استمرار التقلبات الجوية المعتادة في فصل الربيع.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

أوضح "البيان" أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على معظم الأنحاء، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ويميل للبرودة ليلًا على مختلف المناطق.

وأشار "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الأحد 19 أبريل، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب أجزاء من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة.

أبرز الظواهر المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

لفتت "الأرصاد" إلى نشاط ملحوظ للرياح يوم الأحد 19 أبريل على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر بشكل متقطع، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف "البيان" أن نشاط الرياح يستمر خلال الفترة من الاثنين 20 أبريل حتى الخميس 23 أبريل، ليشمل مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أن حالة الطقس تشهد تغيرات سريعة خلال فصل الربيع، ما يستدعي المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عنها، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

