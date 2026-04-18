تتجه أنظار ملايين المواطنين في مصر إلى موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، مع اقتراب نهاية شهر أبريل، في ظل عودة العمل به منذ عام 2023 بعد توقف استمر نحو 7 سنوات.

بدء التطبيق يوم 24 أبريل وفق القانون

بحسب القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، يبدأ العمل به اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ليستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهو ما يعني أن موعد تطبيقه في 2026 سيكون يوم الجمعة 24 أبريل.

تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل

تبدأ آلية تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف الليل، بحيث تصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل، وذلك مع بداية يوم الجمعة 24 أبريل 2026.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة مرة أخرى إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

التوقيت الصيفي يعتمد على تقديم الساعة

أكدت المعلومات أن النظام المعمول به يقوم على تقديم الساعة وليس تأخيرها، إذ يتم تحريك الوقت للأمام ساعة واحدة عند بدء التطبيق، وليس العكس.

وجاء اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي أو العودة للتوقيت الشتوي باعتباره يوم إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، بما يتيح للمواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل.

تقليل الأخطاء وضبط أنظمة التشغيل

يساهم اختيار يوم العطلة أيضًا في تقليل احتمالات حدوث أخطاء في المواعيد أو أنظمة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة أثناء تغيير التوقيت.

ويرى خبراء الطاقة أن تطبيق التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 10%، نتيجة زيادة الاستفادة من ضوء النهار وتقليل فترات تشغيل الإضاءة والأجهزة.

ويساهم النظام في تقليل استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، إلى جانب إعادة تنظيم ساعات الذروة بما يدعم خطط الدولة في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة.

