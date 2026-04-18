

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بصرف مكافأة مالية لكل من السائق عواد موسى والسائق محمد أسامة، سائقي اللودرات بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة القناطر الخيرية، تقديرًا لجهودهما خلال التعامل مع حريق عدد من المصانع بعزبة علي أفندي بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط.

دور حاسم في موقع الحريق

وساهم السائقان في فتح وتمهيد طريق وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، من خلال العمل في ظروف صعبة وخطرة داخل نطاق النيران، ما مكّن قوات الحماية المدنية من الوصول السريع إلى بؤر الاشتعال.

تسريع السيطرة على النيران

وكان لتحركهما دور مباشر في تسريع عمليات الإطفاء والحد من امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة، ما ساعد في تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الموقف في وقت قياسي.

رسالة تقدير من المحافظ

وأكد محافظ القليوبية أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للنماذج المخلصة من العاملين الذين يساهمون بفاعلية في دعم جهود الدولة والأجهزة التنفيذية، خاصة في المواقف الطارئة التي تتطلب سرعة التحرك والتضحية.