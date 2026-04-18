محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور

كتب : أسامة علاء الدين

07:43 ص 18/04/2026
وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بصرف مكافأة مالية لكل من السائق عواد موسى والسائق محمد أسامة، سائقي اللودرات بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة القناطر الخيرية، تقديرًا لجهودهما خلال التعامل مع حريق عدد من المصانع بعزبة علي أفندي بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط.

دور حاسم في موقع الحريق

وساهم السائقان في فتح وتمهيد طريق وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، من خلال العمل في ظروف صعبة وخطرة داخل نطاق النيران، ما مكّن قوات الحماية المدنية من الوصول السريع إلى بؤر الاشتعال.

تسريع السيطرة على النيران

وكان لتحركهما دور مباشر في تسريع عمليات الإطفاء والحد من امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة، ما ساعد في تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الموقف في وقت قياسي.

رسالة تقدير من المحافظ

وأكد محافظ القليوبية أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للنماذج المخلصة من العاملين الذين يساهمون بفاعلية في دعم جهود الدولة والأجهزة التنفيذية، خاصة في المواقف الطارئة التي تتطلب سرعة التحرك والتضحية.

فيديو قد يعجبك



نشرة التوك شو| مخزون استراتيجي مطمئن من السلع.. وتداعيات إعادة فتح مضيق
أخبار مصر

نشرة التوك شو| مخزون استراتيجي مطمئن من السلع.. وتداعيات إعادة فتح مضيق
استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
نصائح طبية

استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
السيطرة على حريق ضخم بثلاثة مصانع بالقناطر الخيرية - صور
أخبار المحافظات

السيطرة على حريق ضخم بثلاثة مصانع بالقناطر الخيرية - صور
الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش أكتوبر"
حوادث وقضايا

الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش أكتوبر"
ترامب يطلق تصريحات نارية بشأن إيران ومضيق هرمز والعلاقات مع الصين
شئون عربية و دولية

ترامب يطلق تصريحات نارية بشأن إيران ومضيق هرمز والعلاقات مع الصين

