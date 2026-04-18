

شهدت منطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حالة من الاستنفار عقب اندلاع حريق ضخم داخل عدد من المصانع، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وسط متابعة ميدانية من القيادات الأمنية والتنفيذية.

تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة القليوبية بلاغًا بنشوب حريق بعدد من المصانع بعزبة علي أفندي بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

الدفع بقوات الإطفاء والإجراءات الاحترازية

دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم فصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المنطقة كإجراء احترازي لمنع تفاقم النيران أو امتدادها لمناطق مجاورة.

تفاصيل الخسائر ومساحة الحريق

أسفر الحريق عن اشتعال النيران داخل مصنع لتصنيع الأخشاب على مساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع، وامتدت إلى مصنعين لحقن البلاستيك على مساحة مماثلة لكل منهما، بإجمالي مساحة بلغت نحو 3000 متر مربع.

السبب المبدئي للحريق

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران سريعًا وامتدادها بين المصانع الثلاثة.

توجيهات المحافظ واستمرار المتابعة

وجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية حتى السيطرة التامة على الحريق.

