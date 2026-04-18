إعلان

رئيس البرلمان الإيراني: ترامب أدلى بسبعة ادعاءات كاذبة بشأن المفاوضات

كتب : وكالات

12:58 ص 18/04/2026

محمد باقر قاليباف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أدلى بسبعة ادعاءات في ساعة واحدة، جميعها كاذبة.

وأكد قاليباف، في منشور على منصة أكس اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لم تحقق انتصارا في الحرب من خلال هذه الأكاذيب.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أن الولايات المتحدة لن تحقق أي تقدم في المفاوضات مع إيران إذا استمر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وحذر قاليباف الولايات المتحدة، قائلاً "إنه إذا لم توقف الحصار البحري، فإن مضيق هرمز لن يصبح مفتوحًا".

وأكد قاليباف، أن المرور عبر مضيق هرمز سيتم وفقًا لـ "المسار المحدد" وبموافقة إيرانية.

وأشار قاليباف إلى أنه سيتم تحديد ما إذا كان المضيق مفتوحًا أم مغلقا واللوائح المنظمة له من قبل الميدان، وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت قاليباف إلى أن الحرب الإعلامية والتلاعب بالرأي العام يُعتبران جزءًا هامًا من الحرب، مؤكدًا أن الشعب الإيراني لا يتأثر بهذه الحيل.

ودعا قاليباف إلى قراءة الأخبار الحقيقية والدقيقة حول المفاوضات من خلال المقابلة الأخيرة مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

