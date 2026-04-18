تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري"، والمقيدة برقم 2106 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول يواجه اتهامًا بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما يواجه المتهمون من الثاني والعشرين حتى الأخير اتهامًا بالمشاركة في تلك الجماعة. وشملت الاتهامات الموجهة للجميع تمويل الإرهاب.

وتضمّن أمر الإحالة كذلك اتهام المتهمة الثانية والعشرين بطلب رشوة لتمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، فيما نُسب إلى المتهم الأول والمتهمة الثالثة تقديم رشوة لموظف عمومي. كما تواجه المتهمة الثانية والعشرون وعدد من المتهمين الآخرين اتهامات بالمشاركة في تزوير محررات رسمية.