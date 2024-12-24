إصابة سيدة وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة وأبناؤها الأربعة، اليوم الثلاثاء، بحالة اشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة غذائية أمس، في منطقة الصعايدة بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة خمسة أشخاص من أسرة واحدة بحالة اشتباه تسمم غذائي في مركز دشنا.

وتبين من الفحص إصابة السيدة "ع.أ.س"، 42 عامًا، وأبنائها الأربعة: "علي.م.ع"، 10 أعوام، و"عزت.م.ع"، 8 أعوام، و"عبدالراضي.م.ع"، 5 أعوام، و"سماح.م.ع"، 4 أعوام، وذلك نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة أمس في بندر دشنا.

تم نقل المصابين من مستشفى دشنا إلى مستشفى قنا الجامعي نظرًا لعدم وجود وحدة سموم بمستشفى دشنا. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.