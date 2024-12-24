بالصور- محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بالسوق الرئيسي في إدفو

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسي في مدينة إدفو والمقام على مساحة 1000 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30%، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه في إطار التنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وجميع الجهات المختصة، بشكل متواصل، جرى افتتاح المعارض الدائمة لتعم أنحاء المحافظة من أجل توفير السلع الأساسية، وهو ما يشهد متابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وأشاد كمال بالجهود المبذولة من مديرية التموين والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الأساسية، والتفتيش المفاجئ باستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من التزامها بالأسعار والتخفيضات وجودة المعروضات بها.